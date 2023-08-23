Дерево упало на двух сотрудниц органного зала в Сочи

Инцидент произошел 22 августа около 22:00 на территории, прилегающей к Залу органной и камерной музыки имени А. Дебольской.

По предварительным данным, дерево рухнуло на двух сотрудниц учреждения. Пострадавших госпитализировали. По факту произошедшего прокуратура Центрального района Сочи начала проводить проверку.

«В ходе надзорной проверки прокуратурой района будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства органом местного самоуправления и учреждением при содержании зеленых насаждений и благоустройстве территории, а также охраны труда. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В мэрии Сочи отметили, что опасности для посетителей в момент инцидента не было, учреждение не работало, шли необходимые работы после завершения концертной программы и по подготовке к следующему рабочему дню.

«Упавшее дерево не было аварийным и при проводимых осмотрах не представляло опасности. По факту проводится внутренняя проверка. Сотрудники организации оперативно вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали в горбольницу № 4, одна из них уже находится дома, второй медики оказывают всю необходимую помощь, ее жизни ничего не угрожает», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

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