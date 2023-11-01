В Сочи депутаты Госдумы обсудили нововведения в использовании и охране курортов

В заседании 1 ноября приняли участие депутаты Госдумы, представители федеральных органов исполнительной власти, администрации Сочи, руководство муниципальных органов власти других городов-курортов, а также представители экспертного сообщества.

Главной темой совещания стало обсуждение нововведений, принятых в августе этого года в закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил важность развития курортных территорий.

«Мы приняли закон, который позволяет развивать курорты, охранять лечебную деятельность, раскрывать возможности для строительства современных лечебно-оздоровительных комплексов, санаториев. Это позволит одновременно рационально и бережно использовать природные ресурсы, привлекать инвестиции и развивать курорты на благо населения», — подчеркнул Гаврилов.

По его словам, важно сделать все возможное, чтобы в течение следующего года решить вопросы, связанные с охраной природных ресурсов и строительством очистных сооружений.

«Муниципалитеты растут. Ежегодно у нас колоссальный прирост отдыхающих, поэтому развитие курортных территорий — один из ключевых факторов комфортной туротрасли России», — отметил зампредседателя комитета по контролю Госдумы РФ Дмитрий Ламейкин.

Парламентарий добавил, что собравшиеся успешно обсудили многие нюансы нового закона и рассмотрели предложения, которые будут заложены в подзаконные акты.

«Изменения в Сочи должны стать трендом для всего Черноморского побережья. В городе развиваем социальную и спортивную инфраструктуру, перед нами стоят актуальные вопросы по земельным участкам, расширению набережной, модернизации канализационных очистных сооружений. Правительством России утверждена программа комплексного развития Сочи, на это предусмотрено более 100 млрд рублей», — сообщила первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина.

Основные изменения закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» вступят в силу 1 сентября 2024 года.

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