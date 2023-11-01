Сочи вошел в топ-5 направлений для путешествий на ноябрьские праздники

На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург — на него приходится каждый пятый заказ.

Вторая по популярности Москва — ее выбрали 14% путешественников. На третьем месте Казань — 5% бронирований, четвертое разделили Сочи и Нижний Новгород — эти направления выбираю по 4% туристов.

Отели туристы в среднем бронирую за 4,7 тыс. рублей — это на 16% выше, чем на ноябрьские праздники в прошлом году.

Самые дорогие бронирования — в Эсто-Садке на Красной Поляне: там средняя стоимость суток составляет 7,3 тыс. рублей, Нижнем Новгороде — 5,8 тыс. рублей, Великом Новгороде — 5,6 тыс., Кисловодске — 5,5 тыс., Ярославле — 5,3 тыс.

Чаще всего туристы выбирают отели без звезд — на такой вариант размещения приходится четверть бронирований. Каждый пятый выбирает трехзвездочные отели и апартаменты. Самые непопулярные варианты — пятизвездочные отели и хостелы: на них приходится всего 3% бронирований, сообщает РИА «Новости».

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