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В Сочи демонтируют 45 незаконных рекламных конструкций

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-demontiruyut-45-nezakonnyh-reklamnyh-konstruktsij
В Сочи демонтируют 45 незаконных рекламных конструкций
Фото t.me/mcusochi

Самовольно установленные конструкции в ходе мониторинга выявили в Лазаревском районе курорта.

Департамент архитектуры и градостроительства Сочи направил собственникам рекламных конструкций 45 предписаний о демонтаже.

Кроме того, специалисты МКУ «Комитет по наружной рекламе» составили восемь актов по исполнению ранее выданных предписаний. Незаконную рекламу владельцы добровольно демонтировали на улицах Горького, Воровского, Майкопской, Сибирской, Авроры и в переулке Морском, сообщает МЦУ Сочи.

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