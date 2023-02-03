В Сочи демонтируют 45 незаконных рекламных конструкций

Самовольно установленные конструкции в ходе мониторинга выявили в Лазаревском районе курорта.

Департамент архитектуры и градостроительства Сочи направил собственникам рекламных конструкций 45 предписаний о демонтаже.

Кроме того, специалисты МКУ «Комитет по наружной рекламе» составили восемь актов по исполнению ранее выданных предписаний. Незаконную рекламу владельцы добровольно демонтировали на улицах Горького, Воровского, Майкопской, Сибирской, Авроры и в переулке Морском, сообщает МЦУ Сочи.

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