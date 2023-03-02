В Сочи дали 12 лет колонии мужчине, пристававшему к 3-летней девочке в игровой комнате
Суд признал 35-летнего приезжего виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка.
По данным следствия, днем 16 июля прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в одно из кафе Сочи. Там он прошел в игровую комнату, где находилась 3-летняя девочка. Подозреваемый совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и скрылся.
Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело и поместили под стражу. Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина трижды подходил к девочке и трогал ее, появилась в соцсетях. Родители ребенка обратились в полицию. Полицейские задержали подозреваемого 17 июля, им оказался приезжий из Белгорода. На мужчину завели уголовное дело, во время следствия он находился под стражей.
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