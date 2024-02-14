В Сочи четыре яхтенные марины планируют построить с привлечением инвестиций

Всего в строительство четырех марин для яхт планируют привлечь около 500 млрд рублей инвестиций.

«В настоящее время ведется работа по двум направлениям. Выстраиваются взаимоотношения с органами госвласти, институциональными структурами в лице крупнейших госкорпораций и организаций финансового сектора, реализуются мероприятия по структурированию проектов для их реализации в формате государственно частного партнерства. И параллельно с этим ведется привлечение капитала частных инвесторов», — заявила соавтор идеи развития водного туризма в России, вице-президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин Ольга Шебзухова.

По ее словам, срок строительства, согласно проектам, составит 5–7 лет с выходом на возврат инвестиций в течение 3–4 лет после окончания строительства, сообщает ТАСС.

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