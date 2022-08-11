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В Сочи частично восстановили водоснабжение после прорыва на водоводе

Общество
11.08.2022 13:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-chastichno-vosstanovili-vodosnabzhenie-posle-proryva-na-vodovode
В Сочи частично восстановили водоснабжение после прорыва на водоводе
Фото pexels.com

Аварийно-ремонтные бригады сочинского водоканала восстановили подачу питьевой воды жителям 6 из 7 улиц Адлера, где утром 11 августа фиксировали частичные перебои.

В связи с прорывом водовода на улице Авиационной под зданием одной из местных мастерских ограничили подачу воды на нескольких улицах. Чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение потоки в системе перераспредели.

В течение получаса возобновили подачу питьевой воды жителям улиц Свердлова, Старонасыпной, Ленина, Садовой, Революции и Молокова. Авария не повлияла на водоснабжение соцобъектов и аэропорта Сочи.

Сейчас приступили к завершающему этапу восстановления магистральной сети. Завершить его планируется к 20:00 11 августа. На время работ перебои с водоснабжением могут возникнуть частично на улице Авиационной.

В районе аварии курсируют машины с питьевой водой и развозят ее по заявкам жителей, сообщает МУП Сочи «Водоканал» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи из-за утечки на водопроводе нарушено водоснабжение семи улиц.

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