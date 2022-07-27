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В Сочи часть жителей Дагомыса 27 июля проведут день без света из-за ремонта на сетях

Общество
27.07.2022 11:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-chast-zhitelej-dagomysa-27-iyulya-provedut-den-bez-sveta-iz-za-remonta-na-setyah
В Сочи часть жителей Дагомыса 27 июля проведут день без света из-за ремонта на сетях
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Подачу электричества временно ограничат в центральной части поселка Дагомыс. В зону отключения попадают улицы Гайдара, Российская, Армавирская, Батумское шоссе. Ориентировочно, света не будет до 20:00.

Отключение связано с ликвидацией последствий выхода из берегов реки Восточный Дагомыс. В настоящее время энергетики ведут ремонтные работы на кабельной линии электропередачи.

На время ремонта социально значимые объекты обеспечат электроэнергий с помощью резервных источников энергоснабжения, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В городе работает горячая линия 8-800-220-0-220.

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