В Сочи часть жителей Дагомыса 27 июля проведут день без света из-за ремонта на сетях
Общество
27.07.2022 11:07
Подачу электричества временно ограничат в центральной части поселка Дагомыс. В зону отключения попадают улицы Гайдара, Российская, Армавирская, Батумское шоссе. Ориентировочно, света не будет до 20:00.
Отключение связано с ликвидацией последствий выхода из берегов реки Восточный Дагомыс. В настоящее время энергетики ведут ремонтные работы на кабельной линии электропередачи.
На время ремонта социально значимые объекты обеспечат электроэнергий с помощью резервных источников энергоснабжения, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В городе работает горячая линия 8-800-220-0-220.
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