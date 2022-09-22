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В Сочи часть Приморской набережной отремонтируют на средства курортного сбора

Общество
22.09.2022 11:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-chast-primorskoj-naberezhnoj-otremontiruyut-na-sredstva-kurortnogo-sbora
В Сочи часть Приморской набережной отремонтируют на средства курортного сбора
Фото пресс-службы мэрии Сочи

На участке, прилегающем к пляжам «Синее море» и «Цирк», обновят тротуар. Площадь работ составит 1,5 тыс. кв. м.

Во время ремонта брусчатку заменят на гранитное покрытие и установят наземные тактильные указатели. Работы планируется закончить в декабре.

«В рамках курортного сбора в 2022 году уже было собрано около 211 млн рублей. По итогам года в бюджет планируется привлечь порядка 541 млн рублей. Эти средства направляются на развитие туристской инфраструктуры», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Она отметила, что на средства курортного сбора ведется реконструкция нескольких общественных пространств, в том числе в сквере имени Бестужева-Марлинского и в парке имени Фрунзе. Также в этом году планируется завершение работ по установке малых архитектурных форм на гостевых маршрутах и прибрежных территориях.

Эксперимент по взиманию курортного сбора проходит в Сочи с 2018 года. За это время собрано почти 748 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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