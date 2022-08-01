В Сочи бывший полицейский получил 2 года колонии за покровительство предпринимателям

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Бывшего старшего уполномоченного Сочинского ЛУ МВД России на транспорте признали виновным в покушении на мошенничество. Преступление удалось выявить благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, транспортный полицейский в 2021 году получил 80 тыс. рублей от организаторов морских прогулок. Всего, по договоренности, он должен был получить от предпринимателей взятку в 160 тыс. рублей.

За эти деньги старший уполномоченный Сочинского ЛУ МВД на транспорте обещал не использовать свои полномочия, если предприниматели нарушат закон.

Суд назначил бывшему транспортному полицейскому наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

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