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В Сочи будут судить «решалу», укравшего у предпринимателя 31,5 млн рублей

Происшествия
13.09.2022 19:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-budut-sudit-reshalu-ukravshego-u-predprinimatelya-31-5-mln-rublej
В Сочи будут судить «решалу», укравшего у предпринимателя 31,5 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи Адлерского района завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на преступление и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в августе 2018 года предприниматель обратился к мужчине и попросил его помочь в решении судебного спора о сносе незаконно построенного им жилого здания, а также снять арест на недвижимость. Местный житель заверил бизнесмена, что у него есть серьезные связи и он поможет ему решить этот вопрос, передав от него взятку должностным лицам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Предприниматель поверил ему и в период с сентября 2018 года по май 2019 года передал 16,5 млн рублей.

В январе бизнесмен также попросил «решалу» помочь с получением права аренды земельного участка в Адлерском районе. Мужчина сказал, что передаст взятку властям для решения этого вопроса. Предприниматель передал ему еще 15 млн рублей.

Однако помочь предпринимателю мужчина так и не смог. Обманутый бизнес рассказал о действиях «решалы» правоохранителям. Благодаря совместной работе сотрудников СК и УВД деятельность злоумышленника пресекли. На него завели уголовное дело и заключили под стражу. На имущество подозреваемого наложили арест.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали уголовное дело для рассмотрения в суд.

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