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В Сочи будут судить рабочего за убийство 12-летней давности в дачном поселке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-budut-sudit-rabochego-za-ubijstvo-12-letnej-davnosti-v-dachnom-poselke
В Сочи будут судить рабочего за убийство 12-летней давности в дачном поселке
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло еще в 2010 году. В мае расследование уголовного дела об убийстве в отношении 45-летнего мужчины, который находился в розыске 12 лет, завершили.

На период расследования уголовного дела по ходатайству следователя в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 51-летний мужчина на одном из участков в садовом товариществе «Широкое поле» Хостинского района Сочи строил  дом. Летом 2010 года он взял в помощники двоих мужчин. Днем 27 декабря 2010 года между хозяином участка и строителями произошел конфликт. Наемные рабочие напали на мужчину и избили его. Пострадавший успел позвонить жене, которая вызвала скорую помощь и полицию. Несмотря на помощь медиков, мужчина умер на следующий день в больнице из-за травмы живота и разрыва внутренних органов. Подозреваемый был в розыске 12 лет. О его задержании стало известно в феврале этого года. Его сообщника посадили в 2012 году на 6 лет.

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