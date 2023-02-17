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Рабочего, подозреваемого в убийстве в дачном поселке в Сочи, нашли спустя 12 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabochego-podozrevaemogo-v-ubijstve-v-dachnom-poselke-v-sochi-nashli-spustya-12-let
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление произошло еще в 2010 году. В феврале текущего года 45-летнему подозреваемому предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

По данным следствия, 51-летний мужчина с супругой купил один из дачных участков в садовом товариществе «Широкое поле» Хостинского района Сочи, на котором строил дом. Летом 2010 года он взял в помощники двоих мужчин, которые работали на соседнем участке.

Днем 27 декабря 2010 года между хозяином и строителями произошел конфликт на бытовой почве. Наемные рабочие напали на пострадавшего, сбили его с ног и совместно нанесли не менее 14 ударов руками и ногами, после чего скрылись. Пострадавший сообщил по телефону о произошедшем жене, которая вызвала скорую помощь и полицию. Однако несмотря на помощь медиков, мужчина умер на следующий день в больнице из-за травмы живота и разрыва внутренних органов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть. Подозреваемый был в розыске 12 лет. Его сообщника посадили в 2012 году на 6 лет. На допросе второй фигурант полностью признал свою вину. Его поместили под стражу, расследование продолжается.

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