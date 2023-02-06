Труп в подземном гараже: житель Иркутска застрелил знакомого и 22 года скрывался в Краснодаре

Убийство произошло в марте 2001 года в заброшенном подземном гараже на одной из улиц Октябрьского района в Иркутске.

По данным следствия, местный житель в ходе пьяной ссоры выстрелил из пистолета ТТ в голову приятеля своей двоюродной сестры. От полученного ранения 20-летний парень скончался на месте.

Задержать подозреваемого не удалось — он уехал в другой регион и жил по поддельному паспорту. В августе прошлого года следователи установили местонахождение 42-летнего подозреваемого. Мужчину задержали в Краснодаре и этапировали в Иркутск.

Подозреваемого заключили под стражу. В настоящее время суд признал его виновным и приговорил к 8,5 годам в колонии строгого режима. Также ему предстоит возместить потерпевшим моральный вред в размере 2 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

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