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Труп в подземном гараже: житель Иркутска застрелил знакомого и 22 года скрывался в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trup-v-podzemnom-garazhe-zhitel-irkutska-zastrelil-znakomogo-i-22-goda-skryvalsya-v-krasnodare
Труп в подземном гараже: житель Иркутска застрелил знакомого и 22 года скрывался в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Убийство произошло в марте 2001 года в заброшенном подземном гараже на одной из улиц Октябрьского района в Иркутске.

По данным следствия, местный житель в ходе пьяной ссоры выстрелил из пистолета ТТ в голову приятеля своей двоюродной сестры. От полученного ранения 20-летний парень скончался на месте.

Задержать подозреваемого не удалось — он уехал в другой регион и жил по поддельному паспорту. В августе прошлого года следователи установили местонахождение 42-летнего подозреваемого.  Мужчину задержали в Краснодаре и этапировали в Иркутск.

Подозреваемого заключили под стражу. В настоящее время суд признал его виновным и приговорил к 8,5 годам в колонии строгого режима. Также ему предстоит возместить потерпевшим моральный вред в размере 2 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

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