Скелет в заброшенном колодце: в Адыгее раскрыли убийство 12-летней давности

Скелетированные останки человека обнаружили в заброшенном колодце в СНТ «Ягодка» Майкопского района в декабре прошлого года. Установили личность погибшего, им оказался 55-летний местный житель.

Экспертиза определила, что мужчина скончался более 10 лет назад от многооскольчатого перелома свода и основания черепа.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи установили личность подозреваемого.

По данным следствия, в апреле 2010 года двое мужчин находились в доме на территории угольного цеха в СНТ «Ягодка». Между ними возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из них несколько раз ударил друга по голове черенком лопаты. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте. Злоумышленник отнес труп в лес и скинул в заброшенный колодец.

После того как останки обнаружили, подозреваемый покинул постоянное место жительства и скрылся от следствия. Правоохранители задержали его в Майкопе. Мужчину заключили под стражу.

В ходе допроса и проверки показаний на месте он признался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах преступления.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Читайте также: пьяная жена зарезала мужа из-за ревности в Динском районе.