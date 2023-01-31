Скелет в заброшенном колодце: в Адыгее раскрыли убийство 12-летней давности
Скелетированные останки человека обнаружили в заброшенном колодце в СНТ «Ягодка» Майкопского района в декабре прошлого года. Установили личность погибшего, им оказался 55-летний местный житель.
Экспертиза определила, что мужчина скончался более 10 лет назад от многооскольчатого перелома свода и основания черепа.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи установили личность подозреваемого.
По данным следствия, в апреле 2010 года двое мужчин находились в доме на территории угольного цеха в СНТ «Ягодка». Между ними возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из них несколько раз ударил друга по голове черенком лопаты. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте. Злоумышленник отнес труп в лес и скинул в заброшенный колодец.
После того как останки обнаружили, подозреваемый покинул постоянное место жительства и скрылся от следствия. Правоохранители задержали его в Майкопе. Мужчину заключили под стражу.
В ходе допроса и проверки показаний на месте он признался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах преступления.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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