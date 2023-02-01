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В Сочи будут судить приезжего за мошенничество с земельными участками на 23 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-budut-sudit-priezzhego-za-moshennichestvo-s-zemelnymi-uchastkami-na-23-mln-rublej
В Сочи будут судить приезжего за мошенничество с земельными участками на 23 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жителю Московской области за мошенничество грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, 55-летний мужчина с двумя сообщниками оформил право собственности на восемь участков в Лазаревском районе, используя копии паспортов аффилированных лиц.

Мужчины внесли сведения о новых владельцах в похозяйственную книгу сельсовета народных депутатов, а потом переоформили участки в собственность. В результате их действий был нанесен ущерб, превышающий 23,8 млн рублей. На злоумышленников завели уголовное дело. Двоих из них в 2014 году приговорили к длительным срокам лишения свободы.

Третий подозреваемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. Его удалось задержать в Московской области. Мужчину доставили в Сочи и заключили под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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