В Сочи будут судить приезжего мужчину, который застрелил прораба на стройке

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Лазаревского района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Тверской области, обвиняемого в незаконном обороте оружия и убийстве.

Обвиняемый находится под стражей. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство произошло вечером 13 сентября на улице Кироваканской в селе Верхнеармянское Лоо.

По версии следствия, 30-летний мужчина приехал к одному из недостроенных частных домов, где работал 33-летний прораб, с которым у него был конфликт. Между мужчинами снова произошла ссора. Злоумышленник выхватил пистолет и выстрелил прорабу в голову, а затем скрылся. Очевидцы вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи. Местонахождение стрелка установили в тот же день и задержали его.