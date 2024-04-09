В Сочи будут судить пенсионерку, вылившую зеленку на бюллетени во время выборов

Инцидент произошел 15 марта на избирательном участке, расположенном на улице Макаренко.

По версии следствия, 61-летняя жительница Оренбургской области приехала в Сочи на отдых. После общения с неустановленными лицами в Telegram пожилая женщина решила нарушить процесс голосования на выборах президента России. Она пришла на избирательный участок и вылила три флакона зеленки в ящик с бюллетенями.

Нарушительницу сразу задержали правоохранители и члены избирательной комиссии. Ей удалось испортить всего один бюллетень из 38.

На пенсионерку завели уголовное дело за воспрепятствование работы избирательной комиссии по ч.2 ст. 141 УК РФ. Она полностью признала свою вину. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела, собрав достаточное количество доказательств. Его материалы передали для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: на выборах президента в Краснодарском крае испортили более 23,7 тыс. бюллетеней. Полные данные опубликовал Центризбирком РФ.