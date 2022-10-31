В Сочи будут судить мужчину, задушившего сожительницу футболкой

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 21 апреля 2022 года. Следователи Лазаревского района завершили расследование этого уголовного дела.

По версии следствия, 41-летний мужчина и его 38-летняя сожительница жили в съемной квартире на улице Батумское шоссе. В тот день они вместе пили алкоголь и поссорились. Во время конфликта мужчина взял футболку и задушил сожительницу. Он захотел скрыть убийство и положил ее тело таким образом, как будто она покончила с собой, а также написал от ее имени предсмертную записку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Прибывшим на место преступления следователям мужчина рассказал, что накануне вечером он лег спать, а когда проснулся, увидел, что его сожительница умерла. Правоохранителям его версия показалась неубедительной. Соседи рассказали, что в тот день мужчина и женщина громко ругались. Родственники погибшей заявили, что она ранее никогда не высказывала мыслей о возможном самоубийстве.

Следователь-криминалист назначил полный комплекс судебных экспертиз. В результате подтвердилась причастность мужчины к убийству. Его задержали и поместили под стражу.

Следователи собрали достаточно доказательств по этому уголовному делу и направили его для рассмотрения в суд.

За убийство сожительницы мужчине теперь грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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