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В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки

Происшествия
29.10.2022 14:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-raskryli-zhestokoe-ubijstvo-12-letnej-devochki
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Фото пресс-службы СУ СК России по Ростовской области

Следователи СКР установили лицо, причастное к убийству 12 -летней девочки в Усть-Донецком районе Ростовской области.

По данным следствия, подозреваемый является дальним родственником погибшей девочки. Между ними произошел словесный конфликт, после чего он нанес пострадавшей телесные повреждения, от которых она скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства особо тяжкого преступления, сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

Возраст подозреваемого СКР не сообщает. Однако, по данным источника в правоохранительных органах, совершившему убийство девочки 12 лет, он живет в том же хуторе Тереховском, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 25 октября в хуторе Тереховском Усть-Донецкого района Ростовской области. На теле ребенка обнаружили множественные колото-резаные раны. Также у погибшей зафиксирована черепно-мозговая травма.

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