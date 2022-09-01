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В Сочи будут судить мужчину, задушившего шарфом водителя в 1993 году

Происшествия
01.09.2022 11:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-budut-sudit-muzhchinu-zadushivshego-sharfom-voditelya-v-1993-godu
В Сочи будут судить мужчину, задушившего шарфом водителя в 1993 году
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Хостинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве и угоне автомобиля без цели хищения.

По версии следствия, 17 марта 1993 года 24-летний мужчина, находясь в автомобиле ВАЗ-2101 в селе Раздольное, задушил шарфом 46-летнего водителям и угнал его машину. Водитель умер на месте от удушения.

Преступник находился в розыске с 1993 года. Уголовное дело в отношении него передали для рассмотрения в Хостинский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 13 лет.

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