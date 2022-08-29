На Кубани будут судить экс-начальника отдела судебных приставов за поборы с подчиненных

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В августе дело о превышении полномочий в отношении 36-летнего экс-начальника Тихорецкого районного отделения судебных приставов направили в суд.

По данным следствия, в июне 2020 года мужчина назначили начальником Тихорецкого районного отделения судебных приставов. В конце декабря 2020 года он потребовал от подчиненных передать ему часть квартальной премии. Одна из подчиненных перевела на счет начальника 10 тыс. рублей.

В январе и апреле 2021 года злоумышленник снова потребовал от своих подчиненных оплатить назначенные ему административные штрафы в размере 2 тыс. и 3 тыс. рублей. В итоге сотрудники из своих личных денег оплатили штрафы за своего начальника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в трех эпизодах превышения полномочий. На его недвижимость наложен арест. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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