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В Сочи будут судить мужчину, предлагавшего чиновнику 800 тыс. рублей взятки за аренду земли

Происшествия
12.08.2022 14:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-budut-sudit-muzhchinu-predlagavshego-chinovniku-800-tys-rublej-vzyatki-za-arendu-zemli
В Сочи будут судить мужчину, предлагавшего чиновнику 800 тыс. рублей взятки за аренду земли
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарском краю. В августе материалы дела в отношении 47-летнего местного жителя, которого обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере, направили в суд.

По данным следствия, мужчина обратился к врио директора государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Россия» с просьбой выделить ему во временное пользование участки земли. При этом он предложил чиновнику скрыть аренду земли договором концессии и предложил за это взятку в размере 800 тыс. рублей.

Чиновник сообщил о поступившем предложении правоохранителям и далее действовал под их руководством. После этого он встретился со злоумышленником, а тот передал ему 200 тыс. рублей из предложенной суммы в качестве вознаграждения «за услугу». После этого мужчину задержали.

Возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере. Расследование завершили, материалы дела передали в Адлерский районный суд Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

Читайте также: экс-директора департамента архитектуры Сочи и его сообщника будут судить за взятки.

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