Экс-директора департамента архитектуры Сочи и его сообщника будут судить за взятки

Экс-директора департамента архитектуры Сочи и его сообщника будут судить за взятки

В СК РФ завершили расследовать уголовное дело в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сочи и его 51-летнего знакомого.

По версии следствия, осенью 2020 года гендиректор стройкомпании сказал 51-летнему мужчине, что собирается строить апартаментный комплекс на участке в Адлерском районе. Посредник предложил бизнесмену помочь передать директору департамента архитектуры 75 млн рублей, чтобы ускорить выдачу разрешения на строительство. В случае отказа злоумышленник пообещал «проблемы» со строительством.

Директор стройкомпании согласился и в ноябре-декабре 2020 года передал 3 млн 750 тыс. рублей, но при этом обратился к правоохранителям. Днем 30 апреля 2021 года мужчины встретились в кафе. Директор строительной организации передал посреднику еще 20 млн рублей. После этого действия злоумышленников пресекли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также с 2018 по 2021 годы этот же чиновник за деньги обещал людям помощь в покупке квартир по заниженной стоимости от застройщиков. Он вводил в заблуждение покупателей, обещал помощь в оформлении прав пользования на федеральную и муниципальную землю. Он похитил у двоих обратившихся к нему пострадавших более 20 млн рублей.

Возбудили уголовные дела. В зависимости от роли, мужчин обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Также посредника обвиняют в 5 эпизодах покушения на мошенничество и 2 эпизодах мошенничества. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 22,9 млн рублей. Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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