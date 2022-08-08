Бывшего депутата гордумы Новороссийска посадили на 3,5 года за покушение на мошенничество
Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарском краю. В августе Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор по делу о покушении на мошенничество.
По данным следствия, депутат городской Думы Новороссийска шестого созыва и председатель Совета местного отделения одной из партий в августе 2020 года зарегистрировался кандидатом в депутаты следующего — седьмого созыва. Он сообщил вице-мэру Новороссийска, который отвечал за организацию проведения выборов, о возможности договориться с кандидатами в депутаты от его партии, чтобы они не направляли своих наблюдателей на участки, не создавали провокаций и не препятствовали проведению выборов.
Злоумышленник также предложил за деньги помощь в снятии с выборов по собственному желанию некоторых зарегистрированных кандидатов в депутаты. Он попросил 2 млн 850 тыс. рублей для передачи кандидатам или права на размещение семи рекламных объектов в центре Новороссийска и права аренды на участок земли.
Чиновник сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. В момент получения денег злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Подсудимый свою вину не признал. Ему назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. После этого осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутат городской думы Новороссийска 6-7 созывов Михаил Ерохин получил деньги и муляжи денег на сумму более 2,5 млн рублей. Их передал замглавы администрации Новороссийска, который действовал под контролем силовиков. За эти деньги депутат обещал не препятствовать проведению избирательного процесса и не создавать провокаций в единый день голосования 13 сентября 2020 года. После получения денег Ерохина задержали и поместили под стражу. В декабре 2021 года суд отпустил обвиняемого под домашний арест.
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