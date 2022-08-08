Бывшего депутата гордумы Новороссийска посадили на 3,5 года за покушение на мошенничество

Бывшего депутата гордумы Новороссийска посадили на 3,5 года за покушение на мошенничество

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарском краю. В августе Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор по делу о покушении на мошенничество.

По данным следствия, депутат городской Думы Новороссийска шестого созыва и председатель Совета местного отделения одной из партий в августе 2020 года зарегистрировался кандидатом в депутаты следующего — седьмого созыва. Он сообщил вице-мэру Новороссийска, который отвечал за организацию проведения выборов, о возможности договориться с кандидатами в депутаты от его партии, чтобы они не направляли своих наблюдателей на участки, не создавали провокаций и не препятствовали проведению выборов.

Злоумышленник также предложил за деньги помощь в снятии с выборов по собственному желанию некоторых зарегистрированных кандидатов в депутаты. Он попросил 2 млн 850 тыс. рублей для передачи кандидатам или права на размещение семи рекламных объектов в центре Новороссийска и права аренды на участок земли.

Чиновник сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. В момент получения денег злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Подсудимый свою вину не признал. Ему назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. После этого осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутат городской думы Новороссийска 6-7 созывов Михаил Ерохин получил деньги и муляжи денег на сумму более 2,5 млн рублей. Их передал замглавы администрации Новороссийска, который действовал под контролем силовиков. За эти деньги депутат обещал не препятствовать проведению избирательного процесса и не создавать провокаций в единый день голосования 13 сентября 2020 года. После получения денег Ерохина задержали и поместили под стражу. В декабре 2021 года суд отпустил обвиняемого под домашний арест.