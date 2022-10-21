В Сочи будут судить мужчин, сдавших в аренду не предназначенную для строительства ЖК землю

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей в возрасте 31 года и 68 лет о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере.

По данным следствия, мужчины являлись распорядителями права аренды на земельный участок в Адлерском районе, который относится к санитарно-защитной зоне и не предназначен для жилой застройки. Владельцы земли решили сдать участок в долгосрочную аренду стройкомпании. Злоумышленники обманули застройщика и предоставили ему ложную информацию об отсутствии ограничения на землю. При оформлении документов на строительство застройщик выяснил, что участок для строительства жилого комплекса не подходит. В результате строительная компания понесла ущерб в размере 40 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. На имущество автомобиль и нежилое помещение обвиняемых наложили арест на общую сумму 40 млн рублей. Расследование завершили, материалы дела передали в Центральный районный суд Сочи. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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