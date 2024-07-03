В Сочи будут судить лжезастройщиков, укравших у клиентов 600 млн рублей

Четверо мужчин, действуя в составе организованной преступной группы, обещали построить частные дома в Адлерском районе.

В период с января 2020 по май 2023 года они получили от клиентов свыше 600 млн рублей. Однако обещанные дома они строить не стали, а полученные деньги потратили по собственному усмотрению.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере направили для рассмотрения в Адлерский районный суд Сочи с утвержденным обвинительным заключением. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Для того, чтобы возместить причиненный ущерб, наложили арест на имущество обвиняемых общей суммой 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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