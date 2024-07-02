В Краснодаре будут судить 13 лжеинвесторов, укравших 100 млн рублей

По уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере проходят 13 подозреваемых в возрасте от 23 до 42 лет.

По версии следствия, группа мужчин создала преступное сообщество, которое открыло в Краснодаре и Москве офисы ООО «Орион», ООО «Стандарт Премьер» и ООО «УК «Орион». Они привлекали деньги людей якобы для инвестирования в работу крупнейших российских компаний.

В период с августа 2020 года по февраль 2022 года в офисах заключали договоры займа, по которым представители «компаний» обещали клиентам вернуть деньги и выплатить сверху до 27% годовых. При этом, участники сообщества не планировали возвращать обещанные суммы. Полученные деньги они тратили по личному усмотрению. Общая сумма ущерба составила около 100 млн рублей.

Уголовное дело, заведенное сразу по нескольким статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц), направили для рассмотрения в Ленинский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере проводили сотрудники ГСУ краевого ГУ МВД при оперативном сопровождении УЭБ и ПК полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: гендиректора стройфирмы будут судить за ущерб природе Сочи почти в 1 млрд рублей. Мужчину подозревают в злоупотреблении полномочиями и нарушении режима особо охраняемых природных территорий. Факт противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.