Гендиректора стройфирмы будут судить за ущерб природе Сочи почти в 1 млрд рублей

Мужчину подозревают в злоупотреблении полномочиями и нарушении режима особо охраняемых природных территорий. Факт противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 33-летний житель Сочи, являясь гендиректором строительной компании, возводившей гостиницу. Он осуществлял вывоз грунта, образовавшегося после землеройных работ, который относится к категории отходов пятого класса опасности. Грунт оставляли рядом с рекой. Это повлекло полную утрату плодородности почвы без возможности восстановления. На мужчину завели уголовное дело.

Ущерб Сочи и Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику превысил 155 млн. рублей. Прокуратура Сочи также подала иск о привлечении стройфирмы и ее руководства к субсидиарной ответственности за уничтожение 3,5 га леса и плодородной почвы на общую сумму более 950 млн. рублей.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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