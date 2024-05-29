«Черные лесорубы» спилили дубы и грабы на 3,5 млн рублей в Апшеронском районе

Трое жителей Апшеронска незаконно спилили многолетние дубы и грабы в участковом лесничестве в селе Черниговском.

Ущерб от действий ранее судимых мужчин в возрасте от 24 до 43 лет превысил 3, 5 млн рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. За незаконную рубку деревьев мужчинам грозит до семи лет колонии. Двое находятся под подпиской о невыезде, а их сообщник — под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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