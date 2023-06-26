В Сочи будут судить директора санатория, похитившего у инвесторов 99 млн рублей

В полиции Сочи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве и причинении имущественного вреда в отношении 59-летнего директора санатория.

По данным следствия, в течение шести лет злоумышленник под предлогом инвестирования в деятельность возглавляемого им санатория в Сочи похитил у четырех человек из Краснодарского края, Москвы, Челябинска и Перми 99 млн рублей.

На время предварительного следствия подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Для возмещения ущерба суд наложил на его имущество арест. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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