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В Сочи будут судить директора санатория, похитившего у инвесторов 99 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-budut-sudit-direktora-sanatoriya-pohitivshego-u-investorov-99-mln-rublej
В Сочи будут судить директора санатория, похитившего у инвесторов 99 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Сочи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве и причинении имущественного вреда в отношении 59-летнего директора санатория.

По данным следствия, в течение шести лет злоумышленник под предлогом инвестирования в деятельность возглавляемого им санатория в Сочи похитил у четырех человек из Краснодарского края, Москвы, Челябинска и Перми 99 млн рублей.

На время предварительного следствия подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Для возмещения ущерба суд наложил на его имущество арест. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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