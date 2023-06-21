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Троих сотрудников финансовой пирамиды будут судить за обман 876 человек на 380 млн рублей на Кубани и в Крыму

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troih-sotrudnikov-finansovoj-piramidy-budut-sudit-za-obman-876-chelovek-na-380-mln-rublej-na-kubani-i-v-krymu
Троих сотрудников финансовой пирамиды будут судить за обман 876 человек на 380 млн рублей на Кубани и в Крыму
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

В полиции завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 47-летнего приезжего из республики Крым, 37-летнего жителя Адыгеи и 37-летней жительницы Анапы.

По данным следствия, злоумышленники были участниками финансовой пирамиды, состоявшей из двух компаний, которые привлекали деньги у граждан под предлогом высоких процентов по вкладам. Злоумышленники заключали с клиентами договоры о передаче денег, при этом умалчивая, что организация фактически занимается только перераспределением вложенных в пирамиду денег.

Для привлечения новых вкладчиков злоумышленники активно рекламировали пирамиду в СМИ. Организации действовали около года на Кубани и в Крыму. За это время мошенники получили от 876 граждан 380 млн рублей. Большую часть денег злоумышленники похитили, остальное потратили на сокрытие преступлений, а также выплатили первым вкладчикам проценты за счет последующих.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемые ожидают суда под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: около 50 млн рублей похитили сотрудники двух финансовых пирамид у 135 вкладчиков в Краснодарском крае.

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