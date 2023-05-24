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Около 50 млн рублей похитили сотрудники двух финансовых пирамид у 135 вкладчиков в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-50-mln-rublej-pohitili-sotrudniki-dvuh-finansovyh-piramid-u-135-vkladchikov-v-krasnodarskom-krae
Около 50 млн рублей похитили сотрудники двух финансовых пирамид у 135 вкладчиков в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска, которая создала две финансовые пирамиды.

По данным следствия, женщина руководила ООО «Дас Капитал» и КПК «Дас Капитал» и заключала договоры займов под предлогом инвестиций в различные крупные и прибыльные финансовые проекты. Некоторым вкладчикам каждый месяц выплачивали проценты за счет денег от новых клиентов.

Филиалы финансовой пирамиды работали в Анапе, Новороссийске и в Крыму. С января 2017 по апрель 2018 женщина и ее сообщники похитили у 135 человек 50 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемой предъявили обвинение и поместили под стражу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие устанавливает всех пострадавших, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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