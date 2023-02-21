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В Сочи будут судить директора автоломбарда за мошенничество на 22 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-budut-sudit-direktora-avtolombarda-za-moshennichestvo-na-22-mln-rublej
В Сочи будут судить директора автоломбарда за мошенничество на 22 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Хостинского района УВД по Сочи в феврале завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 65-летнего местного жителя.

По данным следствия, мужчина был учредителем и генеральным директором автоломбарда. Он предложил двум знакомым вести совместный бизнес по предоставлению займов под залог машин. Когда приятели согласились, злоумышленник попросил у них денег для ведения коммерческой деятельности. Деньги он не направил на развитие бизнеса, а потратил. Ущерб превысил 22 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На время следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в Центральный районный суд Сочи. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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