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В Сочи будут судить девушку, позволившую сожителю убить ее 7-летнюю дочь

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-budut-sudit-devushku-pozvolivshuyu-sozhitelyu-ubit-ee-7-letnyuyu-doch
В Сочи будут судить девушку, позволившую сожителю убить ее 7-летнюю дочь
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло еще 27 мая. Следователи завершили расследование этого уголовного дела в отношении матери убитой девочки и передали материалы в суд для рассмотрения.

По версии следствия, в тот вечер 31-летняя девушка находилась в съемной квартире со своей 7-летней дочерью и 24-летним сожителем. Парень начал избивать девочку ремнем, однако мать решила не заступаться за нее. Ребенок получила серьезные травмы, но девушка не сообщила об этом медикам и правоохранителям. Девочка скончалась от полученных травм 2 июня.

В связи с этим мать девочки обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и оставлении дочери в опасности. За эти преступления девушке грозит до 3 лет лишения свободы. Она уже полностью признала свою вину.

Помимо этого, следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 24-летнего парня, избившего дочь сожительницы до смерти, а также в отношении местного участкового, которого подозревают в халатности, повлекшей смерть девочки по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: мать-веганку будут судить за смерть 4-месячной дочери от истощения в Краснодаре. Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара завершил расследование уголовного дело в отношении 37-летней местной жительницы.

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