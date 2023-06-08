Мать-веганку будут судить за смерть 4-месячной дочери от истощения в Краснодаре. Видео

Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара завершил расследование уголовного дело в отношении 37-летней местной жительницы. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности 4-месячной дочери.

По версии следствия, в августе 2022 года женщина дома родила дочь. Ни во время беременности, ни во время родов, ни после рождения ребенка к врачам она не обращалась. Мать придерживалась нетрадиционных взглядов на питание, которые исключают продукты, содержащие животный белок.

Из-за того, что женщина не обследовала девочку и кормила только овощами, у ребенка развилось тяжелое заболевание с последующими осложнениями. Только в январе этого года мать обратилась к врачам. Девочку госпитализировали, но через несколько дней она скончалась.

В ходе следствия женщина полностью признала вину. Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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