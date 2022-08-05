В Сочи будут следить за пожарной безопасностью при помощи дронов

В Сочи будут следить за пожарной безопасностью при помощи дронов

Сотрудники МЧС уже провели первый рейд с применением беспилотника. Аппарат запускали над лесной зоной Адлерского и Центрального районов города, чтобы выявить возможные очаги возгораний, к примеру, костры в лесах или дымящийся мусор.

«Применяем беспилотные системы, которые оснащены тепловизором. Данный беспилотный аппарат позволяет даже через листву фокусироваться и выявлять нарушителей», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.

Первая проверка показала, что, несмотря на запреты, люди жгут мусор на участках. За это будут наказывать. Сейчас в Сочи сформировано пять мониторинговых групп, которым предстоит выявлять нарушителей. Также они будут наблюдать с высоты за территориями, на которых чаще всего случаются природные пожары.

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