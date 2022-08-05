Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи будут следить за пожарной безопасностью при помощи дронов

Общество
05.08.2022 09:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-budut-sledit-za-pozharnoj-bezopasnostyu-pri-pomoshhi-dronov
В Сочи будут следить за пожарной безопасностью при помощи дронов

Сотрудники МЧС уже провели первый рейд с применением беспилотника. Аппарат запускали над лесной зоной Адлерского и Центрального районов города, чтобы выявить возможные очаги возгораний, к примеру, костры в лесах или дымящийся мусор.

«Применяем беспилотные системы, которые оснащены тепловизором. Данный беспилотный аппарат позволяет даже через листву фокусироваться и выявлять нарушителей», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.

Первая проверка показала, что, несмотря на запреты, люди жгут мусор на участках. За это будут наказывать. Сейчас в Сочи сформировано пять мониторинговых групп, которым предстоит выявлять нарушителей. Также они будут наблюдать с высоты за территориями, на которых чаще всего случаются природные пожары.

Читайте также: за опасными участками дорог Краснодарского края будут следить 10 квадрокоптеров.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях