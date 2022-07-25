За опасными участками дорог Краснодарского края будут следить 10 квадрокоптеров

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специалисты запустили десять беспилотников, которые будут фиксировать нарушения водителей и передавать информацию сотрудникам ГИБДД. Все коптеры разработали кубанские ученые.

«С увеличением числа отдыхающих растет и количество аварий на наших трассах. Дроны будут помогать бороться с несоблюдением правил на дорогах, тем самым снижая аварийность. Аппараты могут фиксировать до пяти полос движения транспортных средств, распознавать номерные знаки. Сведения сразу же поступают сотрудникам ГИБДД, которые наблюдают за полетом на мониторе. Получив информацию, специалист выходит и останавливает нарушителя. Десять беспилотников уже закупили», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий.

Замглавы региона отметил, что снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях — одна из ключевых целей национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Квадрокоптеры запускают на трассе М-4 «Дон», дороге Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, Джубга — Сочи и других потенциально опасных отрезках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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