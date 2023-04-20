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В Сочи более 13 тыс. человек проголосовали за объекты для благоустройства

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-bolee-13-tys-chelovek-progolosovali-za-obekty-dlya-blagoustrojstva
В Сочи более 13 тыс. человек проголосовали за объекты для благоустройства
Фото пресс-службы администрации Сочи

Рейтинговое онлайн-голосование по выбору зеленых зон, которые благоустроят в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» стартовало в Краснодарском крае с 15 апреля. По его результатам выберут по одной общественной территории в каждом внутригородском районе Сочи.

В Центральном районе жителям представлены на выбор: территория на Курортном проспекте около стелы Архангела Михаила и территория в переулке Донском возле домов № 3 и 5.

В Лазаревском районе представлены территории в ауле Большой Кичмай и в переулке Лооском около дома № 2/1Г.

В Адлерском районе для голосования доступны территории в микрорайоне Голубые Дали около дома № 2 и в селе Нижняя Шиловка на улице Светогорской.

В Хостинском районе можно выбрать из двух общественных территорий: на улицах Джапаридзе и Володарского.

«Свои голоса за те или иные территории, которые планируется благоустроить по нацпроекту, в первые три дня уже отдали более 13 тыс. горожан. Их отбирали с учетом пожеланий наших жителей», — рассказала вице-мэр Сочи Галина Москалева.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства проходит с 15 апреля по 31 мая. В нем могут принять участие все желающие. Свой голос можно оставить на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

Читайте также: более 149 тыс. человек проголосовали за объекты благоустройства в Краснодарском крае.

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