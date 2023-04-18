Более 149 тыс. человек проголосовали за объекты благоустройства в Краснодарском крае
Голосование за зеленые зоны, которые благоустроят в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда», стартовало 15 апреля.
По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, с начала голосования прошло всего три дня. Жители Краснодарского края показали высокую активность. Уже проголосовали 149 тыс. кубанцев.
«Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было собрано 88 тыс. голосов», — отметил замглавы региона.
Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае стартовало голосование по выбору зеленых зон для благоустройства.
- Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
- Концерт критиковавшей СВО группы «ГРОТ» отменили в Краснодаре за час до выступления
- Точки продаж новых моделей автозавода «Москвич» открылись в Сочи
- Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
- Концертную площадку Red Arena в Красной Поляне «переименовали» в Buzova Arena
- С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги