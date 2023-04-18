Более 149 тыс. человек проголосовали за объекты благоустройства в Краснодарском крае

Голосование за зеленые зоны, которые благоустроят в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда», стартовало 15 апреля.

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, с начала голосования прошло всего три дня. Жители Краснодарского края показали высокую активность. Уже проголосовали 149 тыс. кубанцев.

«Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было собрано 88 тыс. голосов», — отметил замглавы региона.

Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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