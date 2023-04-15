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В Краснодарском крае стартовало голосование по выбору зеленых зон для благоустройства

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-startovalo-golosovanie-po-vyboru-zelenyh-zon-dlya-blagoustrojstva
В Краснодарском крае стартовало голосование по выбору зеленых зон для благоустройства
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В России 15 апреля стартует голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Россияне могут проголосовать за территории для благоустройства в следующем году.

В Краснодаре в голосовании участвуют 6 территорий. Жители кубанской столицы могут проголосовать за благоустройство сквера имени Гатова на улице Стасова (Карасунский округ), сквера памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом (Прикубанский округ), бульвара имени Россинского в поселке Краснодарском (Прикубанский округ), сквера имени Самойленко на улице Постовой напротив Горсада (Центральный округ), территории на улице Зиповской, 4/4 (Центральный округ) и сквера имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне (Западный округ).

Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru.

Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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