Краснодарский край возглавил список регионов по числу волонтеров для поддержки Всероссийского голосования

Всероссийское голосование за объекты для благоустройства пройдет с 15 апреля по 31 мая.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что в настоящее время через платформу ДОБРО.РФ для оказания помощи в проведении голосования зарегистрировались 3 тыс. 144 волонтера.

«Основная часть волонтеров сформирована. Наш регион — лидер по количеству неравнодушных жителей, желающих помочь в этом процессе», — сказал Прошунин.

Сообщается, что в тройку регионов-лидеров вошли Самарская и Челябинская области. Там зарегистрировались 2 тыс. 163 человека и 2 тыс. 152 человека соответственно.

Зарегистрироваться добровольцы смогут на протяжении всего голосования. Волонтеров будут добирать по необходимости. Проголосовать за общественную территорию, которую приведут в порядок в 2024 году, можно будет на специальном сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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