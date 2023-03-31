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В Краснодаре выбрали шесть зеленых зон для голосования по благоустройству

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vybrali-shest-zelenyh-zon-dlya-golosovaniya-po-blagoustrojstvu
В Краснодаре выбрали шесть зеленых зон для голосования по благоустройству
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Общественную территорию, набравшую большинство голосов, благоустроят в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Голосование стартует 15 апреля и продлится до 31 мая. Проголосовать можно через портал «Госуслуги».

В списке территорий, выдвинутых на голосование, сквер имени Гатова на улице Стасова, сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом, бульвар имени Россинского в поселке Краснодарском, сквер имени Самойленко на улице Постовой напротив Городского Сада, территория на улице Зиповской, 4/4 и сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне.

Информация о рейтинговом голосовании, в том числе эскизы парков, бульваров и скверов будут размещены на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: благоустройство бульвара по нацпроекту завершат до конца года в Успенском районе.

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