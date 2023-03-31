В Краснодаре выбрали шесть зеленых зон для голосования по благоустройству
Общество
31.03.2023 15:25
Общественную территорию, набравшую большинство голосов, благоустроят в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Голосование стартует 15 апреля и продлится до 31 мая. Проголосовать можно через портал «Госуслуги».
В списке территорий, выдвинутых на голосование, сквер имени Гатова на улице Стасова, сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом, бульвар имени Россинского в поселке Краснодарском, сквер имени Самойленко на улице Постовой напротив Городского Сада, территория на улице Зиповской, 4/4 и сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне.
Информация о рейтинговом голосовании, в том числе эскизы парков, бульваров и скверов будут размещены на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: благоустройство бульвара по нацпроекту завершат до конца года в Успенском районе.
Популярные новости
- Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями
- Кубанские винодельни заняли восемь мест в десятке лучших винных хозяйств России
- Мебельный цех сгорел ночью в Адыгее
- Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
- Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
- На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей