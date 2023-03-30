Благоустройство бульвара по нацпроекту завершат до конца года в Успенском районе
Обустройство бульвара в селе Успенском по нацпроекту «Жилье и городская среда» начали в 2022 году.
В рамках второго этапа благоустройства на объекте завершили демонтажные и подготовительные работы, укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюры.
«Второй этап обустройства центрального бульвара в селе Успенском завершит масштабный проект создания современной общественной территории, начатый в прошлом году. Здесь высадят хвойные растения, обустроят места для комфортного отдыха, установят фонари и скамейки», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
В прошлом году на бульваре построили две детские игровые зоны, воркаут-площадку, установили малые архитектурные формы и топиарные фигуры из искусственной травы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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