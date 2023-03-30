Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Благоустройство бульвара по нацпроекту завершат до конца года в Успенском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagoustrojstvo-bulvara-po-natsproektu-zavershat-do-kontsa-goda-v-uspenskom-rajone
Благоустройство бульвара по нацпроекту завершат до конца года в Успенском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Обустройство бульвара в селе Успенском по нацпроекту «Жилье и городская среда» начали в 2022 году.

В рамках второго этапа благоустройства на объекте завершили демонтажные и подготовительные работы, укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюры.

«Второй этап обустройства центрального бульвара в селе Успенском завершит масштабный проект создания современной общественной территории, начатый в прошлом году. Здесь высадят хвойные растения, обустроят места для комфортного отдыха, установят фонари и скамейки», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В прошлом году на бульваре построили две детские игровые зоны, воркаут-площадку, установили малые архитектурные формы и топиарные фигуры из искусственной травы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Северском районе по нацпроекту благоустраивают сквер в станице Григорьевской.

Статьи
6 советских привычек, которые переняли экоактивисты по всему миру
6 советских привычек, которые переняли экоактивисты по всему миру
7 продуктов, откуда можно получить кальций, если не любишь молоко и творог
7 продуктов, откуда можно получить кальций, если не любишь молоко и творог
Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения
Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения
Как быстро избавиться от мозолей на ногах
Как быстро избавиться от мозолей на ногах
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 марта?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе
  2. Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае выросла до 397 машин
  3. В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
  4. В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Прямой эфир
Мы в соцсетях