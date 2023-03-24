В Северском районе по нацпроекту благоустраивают сквер в станице Григорьевской
Общество
24.03.2023 12:08
Работы по обновлению сквера на улице Ленина в станице Григорьевской идут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
На территории уже сняли старую плитку, отсыпали новые слои и установили бордюры, а также заасфальтировали место для детской площадки со спортивными тренажерами. После этого уложат резиновое покрытие, а затем — тротуарную плитку.
По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, работы выполнены на 25%. Благоустройство завершат в срок.
В дальнейшем в сквере появятся места для отдыха и объекты малых архитектурных форм. В завершении выполнят озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Славянске-на-Кубани благоустроят зеленую зону на озере Толока.
Популярные новости
- Сильные дожди и подъем уровня рек ожидаются в Краснодарском крае
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Путин одобрил запуск небольших грузовиков по Крымскому мосту
- В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
- Японский сад в парке «Краснодар» не открыли, несмотря на прогнозы в соцсетях
- Кондратьев поручил найти способ возить мусор на полигон в объезд станицы Полтавской