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В Северском районе по нацпроекту благоустраивают сквер в станице Григорьевской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-blagoustraivayut-skver-v-stanitse-grigorevskoj
В Северском районе по нацпроекту благоустраивают сквер в станице Григорьевской
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы по обновлению сквера на улице Ленина в станице Григорьевской идут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На территории уже сняли старую плитку, отсыпали новые слои и установили бордюры, а также заасфальтировали место для детской площадки со спортивными тренажерами. После этого уложат резиновое покрытие, а затем — тротуарную плитку.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, работы выполнены на 25%. Благоустройство завершат в срок.

В дальнейшем в сквере появятся места для отдыха и объекты малых архитектурных форм. В завершении выполнят озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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