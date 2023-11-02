В Сочи благоустроят почти 60 км пешеходных зон

Работы уже выполнили более чем наполовину. На курорте обустроили свыше 31 км пешеходных пространств из плана на ближайшие годы.

Сейчас в Сочи поэтапно реализуют проект пешеходного маршрута «Две реки — одно море». В рамках него создадут пространство от Ривьерского моста до ТЦ «Гранд Марина». В этом году на маршруте благоустроили участок от Краснодарского кольца до Центрального рынка.

Кроме того, в разных районах города обустраивают скверы и парки около знаковых объектов, ремонтируют тротуары и дороги.

Всего к концу этого года в Сочи планирует благоустроить еще 5,5 км пешеходных зон. В планах на следующих год — обустройство 15 км. Этот список будут дополнять. Сейчас специалисты проектируют более 7 км общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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