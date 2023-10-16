На вело-пешеходном маршруте Красная Поляна — Эсто-Садок начался монтаж освещения

Строительство проходит в соответствии с графиком.

Сейчас рабочие строят защитную, противооползневую галерею, устанавливают стены из габионов, укладывают асфальт под велодорожку и брусчатку под пешеходную дорожку, а также обустраивают поребрики. Уже началась подготовка к установке светильников — готовятся опоры освещения.

Кроме того, на объекте занимаются оптимизацией улично-дорожной сети. Так, работники приводят в порядок места примыкания к шоссе проездов, делают новые пешеходные переходы, а также строят новые остановочные пункты.

Благодаря маршруту появятся новые пункты кратковременного отдыха с кофе-точками и туалетными модулями. Помимо этого, установят скамейки, площадки с навесами, а также питьевые фонтанчики, сообщает МЦУ Сочи.

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