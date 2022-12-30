В Сочи благоустроили 9 уголков декоратора Сергея Венчагова в Год экологии

При благоустройстве сделали акцент на использование экологичных материалов и современных технологий для сохранения исторического наследия.

Всего благоустроили девять уголков Венчагова на площади более 9,2 тыс. кв. м. Там высадили около 4,8 тыс. штук древесно-кустарниковых пород, 134 тыс. многолетних цветочных культур и около 6 тыс. сезонных цветов.

«Были восстановлены ландшафтные уголки, которые создавались в 1980-х годах великим мастером Сергеем Венчаговым и были почти полностью утрачены. На основании архивных материалов специалисты восстановили облик композиций в сочинском стиле озеленения, который предполагает сочетание инертных материалов, многолетних растений, сезонных цветов. При этом внедрены современные технологии, такие как автоматическая система полива», — рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав Гончаров.

На курорте обновили Сад русско-японской дружбы и уголок «Фитофантазия». Кроме того, благоустроили ландшафтные композиции в Комсомольском сквере и Старом городе, около Городского собрания, органного зала, перехода на пересечении Курортного проспекта и улицы Первомайской, сланцевого уголка на верхней Приморской набережной.

Специалисты также создали эвкалиптовый сквер в сочинском стиле озеленения Сергея Венчагова, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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