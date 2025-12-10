В Сочи бездомный украл из ларька с мороженым терминал, газировку и печенье

Ущерб от действий злоумышленника составил 25 тыс. рублей.

Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения. Злоумышленник через окно проник в ларек с мороженым на набережной города-курорта в Центральном районе.

В помещении его напугала камера с датчиком движения, неожиданно включив свет. Мужчина ушел, но после вернулся и похитил кассовый терминал, банку газировки и печенье.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина без определенного места жительства. Он пояснил, что терминал принял за планшет и показал, где его спрятал. Терминал вернули владельцу.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

