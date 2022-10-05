В Сочи бдительная местная жительница помогла задержать закладчицу «синтетики»
В полицию обратилась жительница многоэтажки на улице Горького. Женщина рассказала, что заметила в подъезде подозрительную девушку, которая что-то прятала на лестничной площадке.
Полицейские незамедлительно прибыли на место. При виде правоохранителей 23-летняя приезжая из Липецка попыталась избавиться от содержимого карманов.
Ее задержали. При личном досмотре у подозреваемой нашли 24 свертка с кристаллообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это — производное N-метилэфедрона общей массой 23 г. Выяснилось, что девушка купила «синтетику» в интернете и планировала сбыть в Сочи через закладки.
На подозреваемую завели уголовное дело. Ей грозит до 20 лет колонии. В настоящее время она находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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